Bayram Öncesi Fon Yatırımı İpuçları

KURBAN Bayramı öncesi fon yatırımına yönelen bireysel yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren, "Bayram tatili gibi dönemlerde kısa vadeli mevduatlar cazip gibi görünse de iyi seçilmiş yatırım fonları orta ve uzun vadede çok daha yüksek getiri potansiyeli sunabiliyor. Arife günü yapılan fon alımları takas avantajı nedeniyle yatırımcısına 5 günlük (Perşembe–Pazartesi) kesintisiz faiz geliri sağlayabilir" diye konuştu.

Arife günü yapılacak stratejik fon seçimlerinin, yatırımcılara hem kısa vadeli kazanç hem de orta vadeli istikrar sağlayabileceğini ifade eden Ereren, "Yatırım yaparken temel prensip, portföyünüzü risk-getiri dengesi içinde çeşitlendirmek ve fırsatları yakalarken korumayı da ihmal etmemektir" dedi.

Ereren, "Faiz eğrisindeki aşağı yönlü hareket, hisse senetlerinin göreceli cazibesini artırabilir. Bu nedenle, portföylerde en az yüzde 25 oranında hisse senedi fonu bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle değerlemeleri düşük, büyüme potansiyeli yüksek hisseleri barındıran fonlar, fonun performansını yukarı çeken bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Risk dengesini sağlamak adına altın fonlarına da portföyde yer verilmesi gerektiğini belirten Ereren, "Bu tür fonların yaklaşık yüzde 50 oranında yer alması cazip bir koruma sağlıyor. Altın, hem jeopolitik risklere karşı hem de enflasyona karşı güvenli liman olmayı sürdürüyor. Ayrıca, değişken fonlar aktif yönetimle birlikte piyasa koşullarına hızlı adapte olabiliyor. Bu fonlarda da yaklaşık yüzde 25 oranında pozisyon alınabilir. Aktif yönetilen değişken fonlar, hem hisse hem de faiz piyasasındaki dalgalanmalardan faydalanarak yatırımcılara esneklik sunuyor" dedi.

Fon yatırımında doğru karar vermenin bazı temel prensiplere dayanması gerektiğini söyleyen Ereren, yatırımcıların dikkat etmesi gereken konuları şu şekilde sıraladı:

"Yatırım amacınızı ve vadenizi netleştirin: Fon seçiminde ilk adım, yatırımcının ne kadar süreyle ve ne amaçla yatırım yapmak istediğini belirlemesi. Ereren, "Kısa vadeli ve düşük riskli tercihler için para piyasası veya borçlanma araçları fonları tercih edilebilirken, uzun vadede hisse senedi fonları veya tematik fonlar daha anlamlı olabilir.

"Fonun geçmiş performansına takılıp kalmayın: Geçmiş performansın gelecekteki getiriyi garanti etmediğini hatırlatan Ereren, "Sadece son bir yıllık getirisine bakarak fon seçmek doğru değil. Fon yöneticisinin stratejisini, portföy dağılımını ve volatilite yani oynaklık düzeyini düzeyini analiz etmek gerekir.

"Risk profili ile uyumlu fon tercih edilmeli: Her yatırımcının risk alma kapasitesinin farklı olduğuna dikkat çeken Ereren, "Konfor alanınızı zorlamadan, kendinize uygun risk seviyesindeki fonlara yönelin. Örneğin, yüksek getiri peşindeyseniz hisse senedi fonlarına bakabilirsiniz ama dalgalanmaları tolere edebileceğinizden emin olun.

"Fonun içeriği ve yatırım stratejisi şeffaf olmalı: Ereren, yatırımcıların fonun hangi varlıklara yatırım yaptığını ve stratejisinin ne olduğunu anlaması gerektiğini belirterek, "Fon bültenlerini ve KAP bildirimlerini takip etmek, kararlarınızı daha bilinçli hale getirir."

Ereren son olarak şunları söyledi:

"Bayram tatili, yatırım kararlarını gözden geçirmek ve doğru bir strateji belirlemek için iyi bir fırsat. Profesyonel yönetilen fonlarla yatırım yapmak, hem riskin dağıtılmasını sağlar hem de zaman yönetimi açısından yatırımcıya avantaj kazandırır. Ancak her yatırım gibi, fon yatırımları da bilgi ve dikkat gerektirir."