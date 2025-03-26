Bayramda Şeker Tercihi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bayramda Şeker Tercihi Artıyor

Bayramda Şeker Tercihi Artıyor

Samsun'da bayram öncesi en çok şeker alınıyor, ardından çikolata ve tatlılar geliyor.

26.03.2025 09:47
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Samsun'da vatandaşlar, bayramda ikram etmek için en çok şekere rağbet gösteriyor.

11 ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesine kısa bir süre kala bayramda ikram edilecek ürünler şimdiden alınmaya başlandı. Vatandaşlar gelen misafirlere sunmak için en fazla kilosu 220 TL'den satışa sunulan şeker çeşitlerini tercih ederken onun peşine çikolata, lokum ve drajeler geliyor. Tatlı olarak en fazla baklava siparişi verilirken, en çok tercih edilen kolonya çeşidi ise limon kolonyası oldu.

Şeker 220 TL, çikolata 550 TL

Şeker fiyatlarının 150 TL'den başladığını belirten esnaf Şenol Şemsi, "Genellikle kilosu 220 TL olan bilinen markalar tercih ediliyor. Çikolatanın kilosu 550 TL, sade lokum 120 TL, meyveli lokum 150 TL, fındıklı lokum ise 160 TL'den satılıyor. Fındık ve badem drajeleri de kilosu 500 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar genellikle şeker ağırlıklı alım yapıyor, çikolata ve draje ile çeşitlendiriyor" dedi.

Baklava ve börek siparişleri arttı

Bayram öncesi tatlı siparişlerinde de artış yaşandığını belirten esnaf Yılmaz Akkuş, "Cevizli baklava kilosu 400 TL, fıstıklı baklava ise 700 TL'den satılıyor. Ayrıca kilosu 250 TL'den şambali, şekerpare ve tulumba tatlıları da yoğun ilgi görüyor. Peynirli su böreği ise kilosu 250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor" diye konuştu.

En çok limon kolonyası tercih ediliyor

Bayram öncesi kolonya satışlarının arttığını belirten esnaf Berkay Sezgin, "Pet şişe kolonyalar 50 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıkıyor. Litrelik kolonya bidonları ise 130 TL'den 240 TL'ye kadar satılıyor. En çok limon kolonyası tercih ediliyor. Ayrıca Samsun'dan şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar tütün kolonyasına da ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramda Şeker Tercihi Artıyor - Son Dakika

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