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Ekonomi

Bayramda Tatlıya Yoğun Talep

Sakarya'da tatlıcılar, bayram hazırlıkları kapsamında tatlı satışlarını artırdı. Cevizli baklava 450 TL.

28.03.2025 18:59
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Tatlıcılar yoğun bayram mesaisini hızlandırdı

Bu bayram ağızlar en uygun 450 liraya tatlanacak

SAKARYA - Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Sakarya'daki tatlıcılar ve pastaneler bayram hazırlıklarını hızlandırdı. Cevizli baklavaların kilogramı 450 liradan başlarken fıstıklı baklavaların kilogramı 800 liradan satışa sunuluyor.

Ramazan Bayramı'nın önemli ikramlıkları arasında olan tatlılar için hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlayan işletmeler, tezgahlarını özenle süsleyerek birbirinden çeşitli tatlıları müşterilerine sunuyor. Kendi dükkanlarında hem satış hem de imalat yaptıklarını belirten Cengiz Yaman, cevizli baklavaların kilogramı 450 liradan başlarken fıstıklı baklavaların kilogramını 800 liradan satışa sunduklarını aktardı.

"Merdiven altı olmadığı sürece 450 TL'nin altına kimse satamaz"

Tatlı dükkanı sahibi Cengiz Yaman, "72 senelik imalatçıyız, baba mesleği ve şu anda 3'üncü nesil mesleğin başında. Bayram öncesi tatlı satışlarımız normal şekilde şükürler olsun. Geçtiğimiz yıllara göre satışlar aynı diyebilirim. İmalatçı olarak bizde cevizli tatlı 450 TL'den, fıstıklıda ise 800'den başlayıp bin TL'ye kadar çıkıyor. Piyasaya göre fiyat konusunda iyiyiz. Bizim dükkanımız kira değil o sebeple biraz rahatız tabi bunun yanı sıra işin başında kendimiziz 3'üncü nesil işin başında. Üniversite mezunu çocuklarımın hepsini tatlıcı yaptım. Cevizli çeşitlerimizde merdiven altı olmadığı sürece 450 TL'nin altına kimse satamaz. Sattığı zaman da hamur satar. Tatlı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey hijyendir. Sokakta, sağda solda, yol üzerinde satılan tatlılara kesinlikle yönelmesinler. İnsanlar daha fazla cevizli baklava tercih ediyor tabi bunun en önemli sebebi de daha uygun olması. Bizim yapmış olduğumuz kalitede bir tepsi tatlıyı evde yapmanın maliyeti şunda 700 TL civarında" dedi.

"Fıstıklı daha pahalı olduğu için insanların tercihi cevizliden yana oluyor"

Tatlı ustası Nazmi Yaman ise, "Ramazan ayı herkes için bereketli bir ay ve bu ayda tatlı satışları da diğer aylara göre artıyor. Geçtiğimiz senelere göre bu sene tatlı satışlarında biraz daha düşüş oldu ama yine de iyi gidiyor. Cevizli tatlılar daha fazla tercih ediliyor. Fıstıklı daha pahalı olduğu için insanların tercihi cevizliden yana oluyor. Eskilere sorarsan baklava cevizli yenir ama şimdi yeni nesil fıstıklıyı daha çok seviyor. Ama baklavayı gösteren aslında ne fıstığı ne de cevizidir, sade yağıdır. Sade yağ ne kadar kaliteliyse tatlı o kadar güzel olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Sakarya, Üretim, Finans, Yaşam, Son Dakika

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