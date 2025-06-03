Bayramlarda Kırık Kalp Sendromu Riski - Son Dakika
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Ekonomi

Bayramlarda Kırık Kalp Sendromu Riski

Bayramlarda Kırık Kalp Sendromu Riski
03.06.2025 10:43
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Prof. Dr. Koçaş, bayramlarda yalnız kalanların 'Kırık Kalp Sendromu' riski taşıdığını belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bayramlarda yalnız kalan, yas tutan veya yoğun stres yaşayan bireylerde "Kırık Kalp Sendromu"nun görülebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koçaş, duygusal yüklenmelerin kalp üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini, Kırık Kalp Sendromu'nun kalp kriziyle benzer belirtiler göstermesine rağmen farklı bir tedavi süreci gerektirdiğini aktardı.

Bayramların sevinç kadar özlem, yalnızlık ve duygusal yoğunluk barındırdığını aktaran Koçaş, "Bu süreçte özellikle yaşlı ve yalnız bireyler daha savunmasız kalır. Bayramda yalnız kalan, sevdiğini kaybetmiş ya da yoğun stres yaşayan kişilerde ani duygusal travmalar, kalp kasının geçici olarak zayıflamasına neden olabilir. Tıp literatüründe 'Takotsubo Kardiyomiyopati' olarak bilinen bu tablo, Kırık Kalp Sendromu olarak adlandırılır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koçaş, sendromun genellikle ani ve yoğun stres sonrası ortaya çıktığını, aniden başlayan göğüs ağrısı, baskı veya sıkışma hissi, nefes darlığı, çarpıntı, soğuk terleme, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi ve sersemlik hissinin, bu sendromun başlıca belirtileri arasında yer aldığına değindi.

Bu durumun kadınlarda daha sık görüldüğünü aktaran Koçaş, şunları kaydetti:

"Bu semptomda erken tanı hayati önem taşıyor. Tanı sırasında EKG ve kan testleri mutlaka yapılmalı. Kalp, yalnızca fizyolojik değil, duygusal yüklerden de etkilenir. Kırık Kalp Sendromu, çoğu zaman sevginin olmamasından değil, gösterilmemesinden kaynaklanır. Özellikle yaşlı bireyler için bir dokunuş, bir sıcak söz, bazen en güçlü ilaç kadar etkili. Bayram sadece ziyaret veya aramak değil, bağ kurmak, duyguları paylaşmak ve hissettirmektir."

Prof. Dr. Koçaş, çocukların bayramlarda ebeveynlerine yalnız olmadıklarını hissettirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, "Birlikte yapılacak küçük bir plan, paylaşılacak bir anı ya da içten bir cümle, kalbi onarabilir. Sessiz acıları fark edin, fiziksel şikayetleri göz ardı etmeyin. Unutmayın, varlığınız en güçlü ilaçtır. Kalp sadece damarlarla değil, duygularla da yorulur." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Koçaş, baklava, kadayıf gibi yüksek şeker ve doymuş yağ içeren tatlıların kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini aktardı.

Koçaş, "Bu tür tatlılar, kan şekerini ani yükseltir, tansiyonu dalgalandırır ve kalp ritmini bozabilir. Kalp-damar hastalığı geçmişi olan bireylerde ölçüsüz tüketim, kalp krizi riskini artırabilir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramlarda Kırık Kalp Sendromu Riski - Son Dakika

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