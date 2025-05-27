Türkiye'de elektrik faturalarına ilişkin devlet desteği uygulamasında kapsamlı bir değişiklik hayata geçirildi. Önceki sistemde, tüm hane halkına eşit şekilde sunulan devlet katkısı, artık aylık elektrik tüketim miktarına göre kademelendirilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, enerji tasarrufu yapan kazanacak; yüksek tüketen ise desteği kaybedecek.
Yeni modele göre konut aboneleri için belirlenen Aylık tüketim sınırı 417 kilovatsaat olarak açıklandı. Bu sınırı aşan kullanıcılar, devlet desteğinden tamamen mahrum kalacak. Yani örneğin, 1047 TL ve üzeri fatura tutarına ulaşanlar, artık indirimli tarifeden yararlanamayacak.
Sanayi tesisleri ve ticarethaneler içinse yıllık elektrik tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limiti aşan kurumlar, fatura tutarında azami %11 artışla karşı karşıya kalacak. Bu da özellikle küçük işletmeler için ciddi bir yük anlamına geliyor.
Yapılan açıklamalara göre, 2024 yılı toplam tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında kalan aboneler, devlet desteğinden aynen faydalanmayı sürdürecek. Günlük ortalama tüketimi 8 kilovatsaatin altında olanlar %60, bunun üzerindekiler ise %40 oranında destekten yararlanacak.
Evet, tüketimini düşüren vatandaşlar destek kapsamına tekrar girebilecek. Eğer bir abonenin 2025 yılı tüketimi belirlenen limitin altına düşerse, 2026 yılında tekrar destekli tarifeye dahil olabilecek.
Mevcut Piyasa Takas Fiyatı (PTF) dikkate alındığında, devlet desteğinden yararlanamayan abonelerin elektrik faturaları %93'e varan oranlarda artabilecek. Bu oran, özellikle yüksek tüketimli kullanıcılar için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde - Son Dakika
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