Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulaması yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulaması yeniden düzenlendi

14.04.2022 08:42
Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulaması yeniden düzenlendi

"Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu"nda detaylarına yer verilen bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulamasında düzenlemeye gidildi.

"Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu"nda detaylarına yer verilen bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, bazı elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanan gözetime ilişkin değişiklikleri düzenliyor.

Buna göre, gerilimi 110 volt veya daha fazla olan süpürgelerde (robot/akıllı süpürgeler hariç) birim gümrük kıymeti adet başına 70 dolar oldu. Gerilimi 110 volt veya daha fazla olan yalnız robot ve akıllı süpürgeler ile "Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler" kategorisindeki cihazlarda ise birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolar olarak uygulanacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Ticaret Bakanlığı, Tebliğ, Gazete, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulaması yeniden düzenlendi - Son Dakika


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