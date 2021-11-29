BBVA Üst Yöneticisi Onur Genç: "Türkiye uzun vadeli potansiyeli çok yüksek bir ülke"

İspanyol BBVA bankasının Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline güvendiklerini belirterek, mevcut durumda yüzde 49,85'ine sahip oldukları Garanti BBVA'nın tamamını almak için yaptıkları gönüllü pay alım teklifinin hissedarlar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Genç, "12. Finans Buluşması" adı altında Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Garanti BBVA'nın tamamına sahip olma girişiminin, "yüksek bir yatırım getirisi sağlayarak, hissedarlara değer yaratmak için büyük bir fırsat sunduğunu" savundu.

"Türkiye uzun vadeli potansiyeli çok yüksek bir ülke." diyen Genç, Türkiye'nin en iyi bankası olan Garanti'nin ve BBVA grubunun risk yönetiminde çok fazla deneyimli olduğunu ve BBVA'nın risk profilinin değişmediğini" ifade etti.

BBVA'nın CEO'su olarak 3 yıldır görevde olan Genç, "Türkiye'deki operasyon BBVA için en iyi yatırım alternatifiydi. Diğer alternatiflerle kıyaslandığında çok olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

BBVA olarak yıkıcı teknolojilere yatırıma büyük önem verdiklerini kaydeden Genç, bunun en açık örneğinin İtalya'da kurulan dijital banka olduğunu ve bir ayda beklentilerinin üzerinde performans gösteren bu bankanın yıl sonuna kadar 25 bin müşteriyi geçeceğini ifade etti.

Genç, "Hedeflerimiz çok iddialı ve onlara ulaşmakta kararlıyız." şeklinde konuştu.