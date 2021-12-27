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BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

27.12.2021 20:07

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İzzet Özgenç ve eski Merkez Bankası başkanları Durmuş Yılmaz ile Rüşdü Saraçoğlu'nun da dahil olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurda yaşanan hareketlilikle ilgili sosyal medyadan manipülatif paylaşım yapan 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

74. MADDEYE DAYANDIRILDI

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."

BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAKIN İSİM DE VAR

Suç duyurusunda bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saraçoğlu, ekonomist Güldem Atabay, CHP milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa, ekonomist Selçuk Geçer, gazeteci Şeref Oğuz, gazeteci Alican Uludağ ve gazeteci Erk Acarer de var.

BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

BANKACILIK KANUNU'NUN 74. MADDESİ

Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.

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Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Durmuş Yılmaz, İzzet Özgenç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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