BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı. Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SONRASI KUR SERT DÜŞTÜ

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

"OLUMLU SEYRİ MANÜPÜLE ETMEYE ÇALIŞANLAR OLDUĞU GÖZLENDİ"

Dövizdeki olumlu seyir sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili harekete geçti. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.

"KURUMUMUZ BU GİRİŞİMLERİ YAKINDA TAKİP EDİYOR"

Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.