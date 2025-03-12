BDDK Taşıt Kredisi Vade Sürelerini Güncelledi - Son Dakika
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Ekonomi

BDDK Taşıt Kredisi Vade Sürelerini Güncelledi

BDDK, elektrik motorlu taşıt alımına yönelik kredi vade sınırlarını fatura değerine göre güncelledi.

12.03.2025 11:41
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi sınırlarını güncelledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde uygulanacak azami vade sürelerinin fatura değerine göre farklılaştırıldığı bildirildi. Resmi açıklamaya göre taşıt kredilerinin vade sınırları aracın nihai fatura değerine göre yeniden belirlendi: "Bu kapsamda, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımları için 48 ay, 2 milyon 500 bin Türk Lirası ile 5 milyon Türk Lirası arasında değişen taşıtlar için 36 ay, 5 milyon Türk Lirası ile 6 milyon 500 bin Türk Lirası arasında yer alan taşıtlar için 24 ay, 6 milyon 500 bin Türk Lirası ile 7 milyon 500 bin Türk Lirası arasında bulunan taşıtlar için 12 ay vade sınırı belirlendi.

Bununla birlikte kredi tutarının taşıt değerine oranları da güncellendi. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. 2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50 oranında, 5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30 oranında, 6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20 oranında kredi kullandırılacak. 7,5 milyon lira ve üzerindeki taşıtlar için ise kredi kullandırılmayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK Taşıt Kredisi Vade Sürelerini Güncelledi - Son Dakika

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