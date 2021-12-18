Üye Girişi
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor - Son Dakika

Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor

18.12.2021 09:55

Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor Antalya'da Alabalık üretimi için sağım işlemi başladı Antalya'da bulunan alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başladı.

Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor

Antalya'da Alabalık üretimi için sağım işlemi başladı

ANTALYA - Antalya'da bulunan alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başladı. Balıklardan alınan havyarlar kuluçkaya yatırıldı. Geçtiğimiz yıl ortalama bir milyon 500 bin ile 2 milyon adet alabalık üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl ise ortalama 4 milyon yavru üretimi hedeflenen alabalık çiftliğinde, alabalıkların sağımı ve yumurta dölleme işlemi el masajıyla yapılıyor.

Dolaplarda 30 gün bekletilen yumurtalardan yavrular çıkmaya başlıyor

Sağım dönemi gelmiş olan anaç balıklardan önce dişi balıkların yumurtaları daha sonra erkek anaçların spermaları sağılıyor. Dişi balıklardan sağılan yumurtalar ile erkek balıkların spermaları karıştırılıp, 7-15 dakika döllenmesini beklendikten sonra yumurtalar yıkayıp özel kuluçka dolaplarına konulur. Dolaplarda 30 gün bekletilen yumurtalardan yavrular çıkmaya başlıyor. Alabalık yavruları, büyütme havuzlarında ise 125-150 gün içerisinde parmak boya ulaşıyor.

Alabalık tesisi sahibi Halil Arslan, "Alabalık sağım sezonuna Kasım ayında başladıklarını ve Ocak ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Senede bir defa balıklardan havyar alıp yavrularını ürettiğini söyleyen Arslan, "Burada alabalık yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz balıkları 5 gram ağırlığına geldikten sonra yavru olarak satışını yapıyoruz" dedi.

Bir yıl önce beslenip hazırlanan üreme mevsiminde yumurtaları olgunlaşan dişi anaçların, kuluçka ünitesindeki havuzlara alınarak hazırlandığını ifade eden Arslan, "Sonrasında anaç balıklar el masajı yöntemiyle yumurtaları sağılıyor. Damızlık balıkların da aynı yöntemle spermleri sağılıyor. Kasım ayı ortalarında başladığımız sağım işlemi ocak ayı sonuna kadar sürecek. Toplamda bin 500 adet anaç alabalığın sağımı yapılacak. Sağımdan sonra dişi balık yumurtalarıyla erkek balık spermleri karıştırılarak bir saatlik bir bekleme sonunda döllenme işlemi tamamlanıyor. Daha sonra 30 günlük kuluçka döneminden sonra yumurtalardan çıkan larvalar 15 gün sonunda yüzmeye başlıyor ve bu yavru balıkların yemlenmesine başlıyoruz" dedi.

Kasım ayında çalışmalar başlıyor

Kasım ayında çalışmalara başladıklarını anlatan Arslan, "Erkekleri dişileri Kasım ayında ayırıyorsun. Bunların aralık ayının ortasında tek tek elden geçiriliyor. Dişilerin sağıma gelenleri tek tek ayrılıyor. Ayrıldıktan bir gün sonra onların sağımları yapılıyor. Yumurtaların dölleme işlemleri için kuluçka dolaplarına yerleştiriyoruz. Dolaplarda 18 günde gözleniyor. Daha sonra tek tek çıkmaya başlıyor. 35 günde yavru oluşuyor. Kesesini atmaya başladığı zamanda küvetlere aktarıyoruz. Küvetlerde bir hafta kaldıktan sonra alıştırma yemleri veriyoruz. Alıştırma yemlerinden sonra dışarıda bulunan küçük havuzlara aktarıyoruz. Orada da tamamen yeme alıştıktan sonra 0,5 gram ağırlığına geldikten sonra büyük havuzlara aktarıyoruz. Daha sonra yaklaşık iki ay sonra ise 5 gram ağırlığına gelince yavrularımızı pazarlıyoruz" diye konuştu.

"Yavru üretimi hassas bir şey"

Yavru yetiştirmenin çok hassas olduğuna dikkat çeken Arslan "Yavru yetiştirmek o kadar hassas bir şey ki, çok ilgi isteyen bir iş. Ben sabahın erken saatlerinde kalkarak çiftliğimin başındayım. Onlara bebek gibi bakıyorum. Bundan zevk alıyorum. Rutin olarak haftalık banyolarını yaptırıyorum. Havuzlar temizlenip yıkanıyor. Çok dikkat ve özen isteyen bir iştir. Bunu merakı olmayan insanın yapma imkanı yok. Bu mesleği sevmek gerek. Geçen yıl ki hedefimi tutturdum. Bu yıl ikiye katladım" diye konuşan Arslan şöyle devam etti: "Yeni yavru kaldırma havuzları için proje çalışmaları başlattım. Yeni havuzlar yapacağım. Yaz yumurtası alabilmek için kapalı sisteme geçeceğim. Bunun çalışmaları içerisindeyim. Gelecek yıl 7 ve 8'nci ayda tekrar sağım yapmayı planlıyorum. Bir anaçtan yılda iki kez yavru almayı hedefliyorum. Yetiştirmiş olduğum yavrular yüzde yüz dişi yavru. Bizden alınan bu yavrular 5 gramdan sonra sattığımız firmalar tarafından somona çevirerek büyütüp ihraç ediyorlar. Ülkemiz ekonomisine ise katkı sağlıyoruz"

Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor
Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor

Yumurta, Antalya, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:35 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı
10:26 Sınırdaki 5 ile petrol arama izni! Bulunursa ekonomi rahat bir nefes alır
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
10:23 Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı
10:17 Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar         
10:43
Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi         
10:36
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:55:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bebek gibi bakılıyor tek tek el masajıyla yumurtaları alınıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement