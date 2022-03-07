BEBKA'dan 100 milyonluk destek - Son Dakika
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BEBKA'dan 100 milyonluk destek

07.03.2022 09:34

BEBKA'dan 100 milyonluk destek300 milyonluk bir fon olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

BEBKA'dan 100 milyonluk destek

BURSA Her kesime projeler üreterek destek olmaya çalıştıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla bu 100 milyonu; 200-300 milyonluk bir fon olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu kurulması ile ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkımma Ajansı Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Bu kapsamdaki hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. BEBKA olarak 100 milyonluk bütçe konusunda düşüncemiz var. Fakat bölgedeki hem paydaşlarımızın hem de diğer katılımcıların payıyla 200-300 milyonluk bir fonu ilk etapta faaliyete geçirilmesini hedefliyoruz. Hem ulusal, hem de uluslararası fonların bölgemize yatırım yapmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca bölgemizdeki gençlerin, fikir ve projelerine yatırım almasını kolaylaştıracağız. Onların sanayici ve yatırımcılarla buluşacağı bir proje üzerine çalışıyoruz. Bu bölgemize de inşallah ilk fon olacak. Bölgemize çok önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa, 2 ay içerisinde bunu açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinin olduğunu ifade eden Durak, "Üretilen projeler kapsamında, kırsaldaki nüfusun kırsalda kalmasına ve burada nitelikli projeler geliştirmesini destekliyoruz. Birçok ilçemizdeki hayata geçirdiğimiz projeyle, kırsaldaki istihdama da destek oluyoruz. Şehir merkezinde ise gençlerimizin girişimciliklerini arttıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Turizm ile ilgili yaptığımız projelerde de bölgemizin turizmini arttırmayı hedefliyoruz. Her kesime projeler geliştirmeyi çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BEBKA'dan 100 milyonluk destek
BEBKA'dan 100 milyonluk destek
BEBKA'dan 100 milyonluk destek

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Eskişehir, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEBKA'dan 100 milyonluk destek - Son Dakika


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