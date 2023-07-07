Bedelli askerlik ücreti 122 bin TL oldu - Son Dakika
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Bedelli askerlik ücreti 122 bin TL oldu

07.07.2023 11:10

2023 yılının ilk çeyreğinde 104 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, memur maaşına yapılan zamla birlikte 122.350,80 TL oldu.

Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu orana endeksli olan bedelli askerlik ücreti de değişiyor. En düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, son olarak 104 bin lira olarak belirlenen bedelli ücreti, yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL olarak alınacak.

SEYYANEN ZAM HESABA KATILMADI

Memur maaşlarına yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın maaş katsayısı hesabına dahil edilmemesi ücretin daha da yükselmesinin önüne geçti. Bu nedenle temmuz ayında bedelli askerlik ücretinin endekslendiği memur maaş katsayısı sadece yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece temmuzdan aralık dönemine kadar olan ücret 122 bin lira seviyesinde belirlendi.

33 BİN LİRA İLE BAŞLAMIŞTI

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL uyguladı, Temmuz 2022'de 80 bin 64 lira oldu.

YORUMLAR (2)
  • Umut Karaca: Özkan bey askerliği yaptın geldin hali hazırda işine devam edebiliyor musun? Millet iş ararken senin pozisyonun 1 dakika boşta kalacak mı? Mal gibi diyorsunuz da iş bulmak bu kadar zorken birde işinden olacaksın bu askerlik muhabbetine 6 ay sonra iş bulup ekstra zamlarla hayatına devam etmek ne kadar kolay olacak insanları buna mecbur bırakıyorlar mallık gidene değil vicdansızlık devlette buna konuşalim biraz Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
  • Özkan Milezoğlu: MAL GİBİ BU PARAYI KREDİ ÇEKİP 2 YIL ÖDEMEKTENSE GİDİP ASKERLİĞİ YAPSINLAR. Cevap Yaz 21 22 Yayından Kaldır
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Bedelli Askerlik 2023, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 122 bin TL oldu - Son Dakika


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