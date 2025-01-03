Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 243 bin 35 TL oldu.
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin 35 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Bedelli Askerlik Ücreti 243 Bin 35 TL Oldu - Son Dakika
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