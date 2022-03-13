Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

13.03.2022 11:47
Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu.

Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu.

Belçika yerel basınına göre, Belçika Maliye Bakanlığına bağlı ülke hazinesi, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi ve şirketlerin hesaplarına erişimlerini engelledi.

Belçika, son 2 haftada yaptırım listesindekilerin ülkedeki banka hesaplarında bulunan 2,7 milyar avrosunu dondurdu. Ayrıca, toplam 7,3 milyar avroluk hesap işlemlerini de bloke etti. Böylece Rusların Belçika'daki 10 milyar avroluk varlıkları dondurulmuş oldu.

Belçika'daki Rus varlıkları özellikle enerji, gübre, turizm, çelik ve elmas gibi alanlarda yoğunlaşmıştı.

AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu devlet görevlileri ve milletvekilleri yer alıyor.

Söz konusu listenin daha da genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu G7 ülkeleri 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı G7 ülkeleri 'Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma' konusunda anlaştı

Avrupa Birliği, Belçika, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement