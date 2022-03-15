Belçika, doğal gazda KDV'yi düşürüyor - Son Dakika
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Belçika, doğal gazda KDV'yi düşürüyor

15.03.2022 14:54
Belçika, doğal gazda KDV'yi düşürüyor

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı doğal gaz, benzin ve motorindeki vergileri düşürmeye karar verdi.

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı doğal gaz, benzin ve motorindeki vergileri düşürmeye karar verdi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, federal hükümeti oluşturan siyasi partilerin hızla artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak yeni tedbirler konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, doğal gazdaki KDV oranı nisan ayından eylül sonuna kadar yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek.

Elektrik faturalarındaki KDV oranının mart-temmuz dönemi için yüzde 21'den yüzde 6'ya düşürülmesi kararı da eylül sonuna kadar geçerli olacak. Evini fuel oil ile ısıtanlara 200 avroluk çek gönderilecek.

Öte yandan, benzin ve mazota uygulanan vergiler de azaltılacak. Söz konusu yakıtların litre fiyatı 17,5 sent düşürülecek.

Enerji fiyatlarının durumu haziran ayında tekrar gözden geçirilecek. Gerekli olması halinde ilave tedbirler alınacak.

Ülkedeki yoksul ve düşük gelirli ailelere sağlanan uygun enerji tarifelerinin süresi eylül sonuna kadar uzatılacak

Ülkedeki tren biletleri fiyatları da dondurulacak, haziranda yapılması planlanan fiyat artışı gerçekleştirilmeyecek.

Söz konusu tedbirlerle bir ailenin ortalama yıllık enerji faturasının 300 avro düşürülmesi hedefleniyor. Önlemlerin 1,3 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Belçika'da şubatta enflasyon yüzde 8,04'le 1983 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni enerji oldu.

Belçika'da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 72,8, doğal gaz fiyatları yüzde 138,3 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 57,6 arış gösterdi.

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Doğalgaz, Belçika, Benzin, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika, doğal gazda KDV'yi düşürüyor - Son Dakika


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