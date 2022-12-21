Belediye Gelirleri Arasında Yer Alan Eğlence Vergisi Sıfırlandı - Son Dakika
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Belediye Gelirleri Arasında Yer Alan Eğlence Vergisi Sıfırlandı

21.12.2022 10:06
Belediye Gelirleri Arasında Yer Alan Eğlence Vergisi Sıfırlandı

Biletle girilen yerli ve yabancı film gösterimlerinden alınan eğlence vergileri ile spor karşılaşmaları, at yarışları ve konserlerden alınan yüzde 10'luk eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak. Bu vergiler belediye gelirleri arasında yer alıyordu.

Biletle girilen yerli ve yabancı film gösterimlerinden alınan eğlence vergileri ile spor karşılaşmaları, at yarışları ve konserlerden alınan yüzde 10'luk eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak. Bu vergiler belediye gelirleri arasında yer alıyordu.

Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci Maddesinde Yer Alan?Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Karar ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre; yerli film gösterilen yerlerden alınan eğlence vergisi oranı, yabancı film gösterilen eğlence vergisi oranı ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak tespit edildi.

Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci Maddesinde Yer Alan?Eğlence Vergisi Nispetleri ile ilgili 9 Aralık 1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. Böylece yüzde 10 olarak uygulanan ve geçen mayıs ayında 31 Aralık tarihine kadar sıfıra indirilen vergiler kaldırılmış oldu.

Karar, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA
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