Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

12.04.2022 14:56
Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.

Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda 4. şubeyi açıyor. Şubenin tadilatı devam ederken Mayıs ayının başında faaliyete geçeceği öğrenildi.

3 şubesinde 250'si kadın toplam 253 kişiyi istihdam eden Çekinmez, Mayıs ayının başında açacağı şubeyle istihdam edeceği kişi sayısını da arttıracağını söyledi.

Sinem Çekinmez, önümüzdeki aylarda 5.şubesini de açacağını müjdeledi. - ADANA

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Çukurova, İstihdam, Mayıs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bellapais Adana'da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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