Bellapais'in 4. şubesi açıldı - Son Dakika
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Bellapais'in 4. şubesi açıldı

08.05.2022 08:38
Bellapais'in 4. şubesi açıldı

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais'in 4. şubesi açıldı.

Adana'da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais'in 4. şubesi açıldı. Bellapais'te 4. şube ile birlikte çalışan kadın eleman sayısı 290'a yükseldi.

Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait güzellik merkezi 'Bellapais' merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda 4.şubeyi açtı.

Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı. Karalar'ın açılış kurdelesini kesmesinin ardından güzellik merkezi faaliyete başladı.

4.şube ile birlikte çalışan kadın eleman sayısı 290'a yükseldi. Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadınların ekonominin temel direği olduğunu söyledi.

Sinem Çekinmez ise şubelerin her geçen gün artacağını, kadın eleman sayısının da 5'inci şube ile birlikte 400'e ulaşacağını belirtti. - ADANA

Bellapais'in 4. şubesi açıldı
Bellapais'in 4. şubesi açıldı
Bellapais'in 4. şubesi açıldı
Bellapais'in 4. şubesi açıldı
Bellapais'in 4. şubesi açıldı
Bellapais'in 4. şubesi açıldı

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Zeydan Karalar, Çukurova, Karalar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bellapais'in 4. şubesi açıldı - Son Dakika


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