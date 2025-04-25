Berke Dikişçioğlu Kaykay Şampiyonu oldu

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Şampiyonası 1. Etap Ulusal Sıralama Yarışması'nda Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu birincilik elde etti.

Redbull'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Osmangazi Belediyesi Sukaypark'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, 10 ilden 90 erkek ve 13 kadın sporcu mücadele etti.

Organizasyonun erkekler sokak disiplini klasmanını, Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu ilk sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikişçioğlu, 15 yıldır düzenli olarak bu spora ilgi duyduğunu, hedefinin dünya şampiyonasında derece yapmak olduğunu belirtti.

Dikişçioğlu, " Türkiye'de çok fazla iyi kaykaycı arasında bu şampiyonluğa ulaşmak, benim için çok önemliydi. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefim dünya şampiyonluğunda derece yapmaya doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki bir kez daha Türkiye şampiyonu olmayı başardım." ifadelerini kullandı.