BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit - Son Dakika
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BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit

15.05.2022 18:23
BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçim heyecanı sona erdi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde (BESOB), seçim heyecanı sona erdi. 470 oy alan Fahrettin Bilgit yeni başkan seçilirken, Arif Tak, 29 senedir sürdürdüğü başkanlığı 170 oyla kaybetti.

BESOB Davet Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula üyelerin kullandığı oy sayımı, büyük heyecana sahne oldu. Açılan 2 sandıktan 776 oy pusulası çıktı. 6 oyun geçersiz olduğu sandık sonuçlarına göre, 470 oy alan Fahrettin Bilgit, üyeler tarafından BESOB başkanlığına seçildi. 300 oy alan Arif Tak ise, 29 yıldır görev yaptığı BESOB başkanlığını birlikte görev aldığı Bilgit'e devretti. - BURSA

BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit
BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit
BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit

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Esnaf ve Sanatkarlar, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit - Son Dakika


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SON DAKİKA: BESOB'ta yeni başkan Fahrettin Bilgit - Son Dakika
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