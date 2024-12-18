Beyağaç Belediyesi\'nden İstihdam ve Ekonomi Projesi

Ekonomi

Beyağaç Belediyesi, ekonomiyi güçlendirmek ve işsizliği azaltmak amacıyla hayata geçirilen önemli bir projeye hayata geçiriyor. Seçimlerde vaatlerinden biri olan istihdam konusu ele alan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Proje tamamlandığında yaklaşık 150 kişi fabrikada iş sahibi olacak. İlçemizde ilk olarak tekstil atölyesi merkez cami inşaatının alt katında faaliyete geçerek 20 kişiye istihdam sağlayacak" dedi.

Beyağaç Belediyesi, ekonomiyi güçlendirmek ve istihdam sağlama amacıyla hayata geçirilen önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Yapımına başlanan tekstil fabrikası, tamamlandığında hem ilçe ekonomisine katkı sağlayacak hem de vatandaşa istihdam oluşturacağız. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün öncülüğünde başlatılan tekstil fabrikası projesi, ilçe ekonomisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 150 kişi fabrikada iş sahibi olacak. İlçemizde ilk olarak tekstil atölyesi merkez cami inşaatının alt katında faaliyete geçerek 20 kişiye istihdam sağlayacak.

Yapımı başlanılan ve hayata geçirilecek olan projelerin sadece istihdam oluşturmakla kalmayacak aynı zamanda bölge ticaretine de büyük bir canlılık kazandıracağı belirtildi. Projelerin en kısa sürede tamamlanarak Beyağaç halkını ve vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

"Beyağaç'ta işsizliği çözeceğiz ve tekstil için elimizden geleni yapacağız"

31 Mart 2024 seçimlerinde Beyağaç'ta tekstil sektörünü gelişileceğini ve vatandaşlara iş imkanı sunulacağını tekrardan hatırlatarak, ilçe ekonomisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "İlçemizde büyük bir ekonomik kalkınma hamlesine imza atıyoruz. Tekstil fabrikamız tamamlandığında vatandaşlarımıza iş imkanı sunacağız. 31 Mart 2024 seçimlerinde Beyağaç'ta tekstil sektörünü geliştireceğimizi ve hep beraber inşa edeceğimizi paylaşmıştık. Seçimlerde söylediğimiz gibi, Beyağaç'ta işsizliği çözeceğiz ve tekstil için elimizden geleni yapacağız demiştik. Bunun ilk adımı olan yapımı süren camimizin hemen altındaki bir işyerinin bir tanesini nasip olursa yılbaşından önce çanta dikimi ve araç kılıflarının dikimi ile ilgili 20 kişilik ekiple o işi başlayacağız. Bu adımlar hem ekonomik hareketlilik sağlayacak hem de işsizliği azaltacak. Beyağaç'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Ocak sonu gibi projemiz tamamlandığında 150 kişilik istihdam elde edeceğiz"

Beyağaç'ta 600 metrekarelik konfeksiyon için inşaatlara başlanıldığını ve Ocak sonu gibi de yapımının biteceğini belirten ve aynı zamanda 150 kişilik bir istihdam edeceklerini dile getiren Başkan Pütün, "Ardından Gençlik Spor Merkezinin yanında bulunan kendi arazimizin üzerine 600 metrekare sadece tekstil işiyle kullanılmak üzere yer inşa ediyoruz. Oranın da temelini attık. Oraya da Ocak sonu gibi mutlaka konfeksiyon üzerine yani 150 kişi istihdam edecek şekilde yapacağız. Buradaki bizim gayemiz Beyağaç'taki istihdamı sağlamak. Beyağaç'tan Denizli'ye gitmiş olan gençlerimize iş imkanı sağlamak. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu bu konuda destek veriyor. Zaten bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' bizlerde bu söze göre hareket ediyoruz. Bu nedenlerde dolayı hem köyümüzü sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hem de köylerden başka illere veya Büyükşehir'e giden gençlerimizi, vatandaşlarımızı geri almak istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ