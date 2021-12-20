Üye Girişi
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu - Son Dakika

Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu

20.12.2021 08:58

Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi olduORDU Maden Mühendisi Hamit Tecer, beyaz bentonitte Ünye'nin artık bir dünya merkezi haline geldiğini belirterek, "Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor.

Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu

ORDU Maden Mühendisi Hamit Tecer, beyaz bentonitte Ünye'nin artık bir dünya merkezi haline geldiğini belirterek, "Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor. Dolayısıyla artık beyaz bentonit ile iş yapan bütün firmalar burayı biliyor ve burayla iş yapmak istiyor. İhracat açısından değerlendirecek olursak gün geçtikçe artan bir ivme var" dedi.

Osmanlı Devleti döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılan ve yaygın hastalıklara karşı kullanılan beyaz bentonit kilinin, özellikle geçmiş zamanda çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanıldığı biliniyor. Bir tür volkanik kil olan ve içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği ile günümüzde de tavsiye edilen bentonit kili, vücuda sürülen çeşitli kozmetik ürünlerin yanı sıra ağız yoluyla da kullanılabiliyor. Vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasında önemli bir rol oynayan ve Ünye-Fatsa arasında çıkartılan ve bölgede fındıktan sonra ihracatta önemli bir rol oynayan beyaz bentonit, Türkiye pazarının yanı sıra yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediliyor.

"Burası dünyanın en büyük bentonit yatağı olarak biliniyor, gün geçtikçe artan bir ivme var"

Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, Ünye-Fatsa arasında çıkartılan bentonitin artık bir dünya markası olduğunu söyledi. Bentonit ile iş yapan tüm firmaların bu bölgeden haberdar olduklarını ifade eden Tecer, "Ünye artık beyaz bentonitin dünya merkezi oldu. Firma olarak sayarsak burada yabancı firmalarla birlikte yaklaşık 7-8 adet firma var. Kaynak burası, Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor. Dolayısıyla artık beyaz bentonit ile iş yapan bütün firmalar burayı biliyor ve burayla iş yapmak istiyor. İhracat açısından değerlendirecek olursak gün geçtikçe artan bir ivme var. Buradaki bütün fabrikaların kapasiteleri neredeyse dolu, Pazar ise halen artıyor. Sadece Avrupa ülkeleri değil, Afrika, Avusturalya, Amerika ve Japonya'da da pazar halen artıyor" diye konuştu.

"Avrupa'nın neredeyse tamamı kedi kumunda çok önemli yer alıyor, 70 ülkeye ihraç ediliyor"

"Bentonit üretimi burada iki kademede devam ediyor" diyen Tecer, "Birisi endüstriyel kademe ve burası daha çok kağıt bentoniti, kedi kumu ve deterjan bentoniti ile seramikte kullanılan bentonit. Bir de bizim sağlık üzerine ürettiğimiz ürünler var, onların da üretim ve pazarlaması ayrı ayrı devam ediyor. Burada endüstriyel olarak ürettiğimiz ürünlerin en büyük pazarları örneğin seramik bentonitte Hindistan, ciddi anlamda ürün gidiyor. Avrupa'nın neredeyse tamamı kedi kumunda çok önemli yer alıyor. Dünyada 15 milyon ton kedi kumu tüketildiğini var sayarsak ve buranın da yaklaşık 80 bin ton üretim yaptığını var sayarsak olayın ciddiyeti ortaya çıkıyor, yani pazarda daha çok pay var. Kuzey Afrika ülkelerine çok ürün gönderiyoruz, Avusturalya ve Kolombiya'ya kadar gidiyor. Bizim ihracat yaptığımız ülkeler 40'tan fazla ancak Ünye ve Fatsa'daki tüm firmaları sayarsak ihracat yapılan ülke 70 civarında. Kedi kumunun şuan kullanılmadığı ülke yok, Türkiye'de biz sektöre başladığımız zaman yıllık 2 bin tok tüketim vardı, şuanda 70 bin tona civarında" ifadelerine yer verdi.

Son günlerdeki dövizdeki dalgalanmanın sektördeki ticareti etkilediğini ancak bölge ürününün dünya çapında tanınmasının sevindirici olduğuna değinen Tecer, "Dövizin hızlı yükselmesi belki ihracatçıya yarar gibi gözüküyor ama tüm dengeler de bozuluyor ve müşteri kayıpları olabiliyor. Maalesef navlun konusunda dünyada global bir kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl bin 500 euroya gönderilen konteynerler bu sene 3 bin euroya kadar çıktı. Çin tarafında ise korkutucu bir olay var, bu navlunlar 3 katına çıktı. Ticarette, buradan Çin tarafına ihracat yapmakta epey güçlükler oluşmaya başladı ama bunlarla mücadele ederken bir taraftan da sevindirici olan şey bu bölgemizin ürünün dünyaca tanınması ve bentonit ile iş yapan firmaların artık burayı pas geçerek iş yapmamaları sevindirici bir gelişme, buradaki ivmenin artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Sağlık sektöründe üretim yapan tek firmayız"

Birçok faydası olduğu bilinen, kozmetikten kedi kumuna, yenilebilir bentonitten endüstriyel alana kadar çeşitli noktalarda üretim yaptıklarını belirten Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, "Burada 7-8 firma var ancak sağlık sektöründe ürün üreten tek firmayız. Biz artık ağırlığımızı biraz daha bu tarafa verdik çünkü endüstriyel olarak yaptığımız yatırım nerdeyse dolma noktasına geldi, buranın bütün her tarafını tesislerle donattık. Bu nedenle organize sanayi bölgesinde yer aldık ve oralarda bir tesis kurma planımız var. Ancak sağlıkla ilgili kısımda tek üreticisi olmamız nedeniyle ve üzerinde çok etkin çalışmamız sonucu giderek artan bir pazarımızın olduğunu görüyoruz. Şuanda kullanıcı sayımız ciddi derecede arttı. Doktorlarımızın ve uzman hekimlerimizin bu işe ilgisi çok arttı. Bentonit, dünyanın en eski tedavi metotlarından birisidir ve geleneksel tedavi yöntemleri içerisinde kesinlikle yer alması gereken bir tedavi metodudur. Binlerde yıl öncesine gidildiği zaman İbn-i Sina'nın bile öğretilerinde kilden bahsedilmektedir. Bentonit, insan bağırsağını en iyi düzenleyen maddelerden bir tanesidir. O yüzden bentonitin sağlıkta herkesin çok önemsemesi lazım" diye konuştu.

"Binlerce yıl önce tedavilerde kullanılıyordu"

Korona virüs salgını sürecinde de sağlık sektörü için üretilen bentonite ilgi arttığını ifade eden Tecer, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu virüs mutasyona çok açık ve farklı dizilimleri var. Bu nedenle aşıların sürekli olarak yenilenmesi gerekiyor. Bentonit kilinin geçmişte nasıl kullanıldığına bakmak lazım. Binlerce yıl evvel bir madde salgın hastalıkların önlenmesi ve zehirlenmenin önlenmesi için kullanılıyorsa, o madde doğru bir maddedir. Binlerce yıl evvel farklı coğrafyalarda, birbirleri ile iletişimin olmadığı farklı ülkelerde bir ürün aynı maksatla farklı ülkelerde kullanılmışsa o ürün doğrudur. Çünkü insanlar o dönemlerde ürünleri deneme-yanılma yöntemi ile test ediyorlardı."

Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu
Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Fatsa, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:26 Filipinler, tayfun felaketinden sonra adeta kabusu yaşıyor! 200'den fazla ölü var
09:24 Gece yarısı kızını arayıp feci haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin
09:22 Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm
09:17 Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında attığı tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor
09:15 Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı
09:03 Tarkan'dan şaşırtan açıklama: Yakında beni makyajlı görürseniz şaşırmayın
08:58 Profesör, Berlin ve Tokyo'dan Türkiye'ye teşekkür!
08:33 Son dakika! Meteoroloji 19 şehir için uyarı verdi: Yoğun kar ve sağanak geliyor
08:27 Son Dakika! Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,70 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
08:27 Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor
Önder Özen'in sakin görüntüsünden hiç eser kalmadı: Niye bu kadar ödünüz patlıyor! Önder Özen'in sakin görüntüsünden hiç eser kalmadı: Niye bu kadar ödünüz patlıyor!         
09:26
Gece yarısı kızını arayıp feci haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin Gece yarısı kızını arayıp feci haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin         
09:24
Sır ölümü günlerce konuşulmuştu! Tıp öğrencisi Onur'un dosyasına takipsiz kararı Sır ölümü günlerce konuşulmuştu! Tıp öğrencisi Onur'un dosyasına takipsiz kararı         
09:20
Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı Son dakika! Borsa İstanbul'dan ''BIST-50'' kararı         
09:15
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü! Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 09:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ünye beyaz bentonitin dünyadaki merkezi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement