Beylikdüzü'nde ünlü iş adamını gasp ettiler!

Dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü kesimi yan yolunda bulunan bir bankanın önünde yaşanan olayda,şüpheliler, bir bankadan çektiği 100 bin doları başka bir bankaya yatırmaya gelen iş adamı Nurettin Karaman'ı takip etti. Karaman'ın cipini park etmesinden faydalanan 2 kişi, aracın ön kapılarını açıp saldırmaya başladı.

DARBEDİP 100 BİN DOLARINI ALDILAR

Güpegündüz onlarca kişiye aldırmadan aracın içinde paranın sahibini darbeden 2 saldırgan, araçtaki 100 bin doları da alıp kendi otomobillerine binerek kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan iş adamını ambulansa aldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan gasp anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere 2 şüphelinin, araç içindeki kişi darbedip daha sonra da otomobile binerek kaçmaları ve 2 vatandaşın peşinden gitmesi yansıdı.

60'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

100 bin doları çalınan iş adamı ünlü bir firmanın sahibi çıktı. Hijyen ürünleri üreten ünlü bir firmanın sahibi olan iş adamı, 60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.