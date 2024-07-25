Beyşehir'de Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Beyşehir'de Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Beyşehir\'de Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilerin emeklerinin zayi olmaması için hasat mesaisi devam eden ekili alanlarda biçerdöver kontrollerinin sürdüğü bildirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arpa ve buğday hasatının sona yaklaşmasıyla birlikte biçerdöver operatörlerinin kurallara uygun şekilde işlem yapmasını ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde bilgi verilmesini istedi.

25.07.2024 15:28
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilerin emeklerinin zayi olmaması için hasat mesaisi devam eden ekili alanlarda biçerdöver kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir'in de tarım ambarı olan Konya'da hububat ürünlerinin üretiminde önemli bir merkez konumunda olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Beyşehir'de yaz döneminde yetiştirilen arpanın ardından buğday ürünlerinde de hasat devresinin devam ettiği hatırlatılarak, "İlçemizdeki arpa ve buğday haşatında sona yaklaşırken, biçerdöver kontrollerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için hasat sonuna kadar kontrollerin aralıksız süreceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Hasat yapılırken dane kaybı olmaması için biçerdöver operatörlerinin kurallara uygun şekilde işleme yapması gerekmektedir. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde ilçe müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica eder, üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu dileriz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Beyşehir'de Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika

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