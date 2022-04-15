Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sarı Bahar Projesi"nden Beyşehir'de istifade eden 176 çiftçiye yaklaşık 7 bin dekar alanda ekim yapmak üzere 3 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Yağlık ayçiçeği tohumunun dağıtım töreninde konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi çerçevesinde yürütmüş olduğu Konya'da sarı bahar projesiyle Beyşehirli üreticiyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Konya'da tarımsal üretimin çok geniş bir alanda yapılması ve geniş coğrafya içerisinde çok farklı bitkisel ürünlerin ekilebiliyor olmasının kendileri için bir avantaj oluşturduğunu anlatan Ergin, Konya'da halen yıllık 324 bin ton ayçiçeği üretiminin olduğunu söyledi.

"Konya ayçiçeği üretiminde 4'üncü sırada"

Türkiye'ye bakıldığında Konya'da ayçiçeğinde yüzde 14-15'in üzerinde bir ekilişin söz konusu olduğunu vurgulayan Ergin, Konya'da ayçiçeği üretiminin sıralamaya bakıldığında da dördüncü sıralarda yer aldığını belirtti. Konya'daki üretim teknikleri ve ile adaptasyonuna bakıldığında ise birim alanda alınan verimin Türkiye genelindeki birim alanda ikinci sırada olduğuna dikkati çeken Ergin, "Onun için biz de bu yıl arz talebi, arzda eksik olan ürünler üzerinde bazı destekler verelim diye bakanlığımızın ve Konya Valimizin desteğiyle 'Sarı Bahar Projesi' geliştirdik. Bu projedeki amacımız; Konya'da bulunan birçok ilçemizde ayçiçeği tohumu, bunlar bizim yerli ve milli tohumlarımız olan sertifikalı tohumlar. Aynı zamanda hem bölgeye adapte olmuş, yüksek verim verebilen, yağ oranı da ortalamanın üzerinde olan bir çeşidi çiftçilerimizin beğenisine sunmuş olacağız. Buradaki amacımız hem Beyşehir'de, Beyşehir'in şöyle bir de yönü var diğer ilçelerden farklı olarak. Birçok ilçemizde sulama yapılarak üretim yapılırken, Beyşehir'de herhangi bir sulama yapmadan da üretim yapıyoruz. Onun için aslında doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmış oluyoruz. Bu sebeple biz öncelikle küçük arazilerde yani küçük çiftçilerimizi destekleyelim, bunu da yüzde 75 hibe şeklinde yüzde 25 çiftçi katkısı şeklinde bir bakanlık projesi geliştirdik. Bu projeyle hem ilkbaharda böyle bereketli bir ilçemizi sarı çiçeklerle donatmak amacıyla ayçiçeği tohumunun uygun olacağını düşündük. İlçe Müdürümüzün söylediği gibi farklı ürünlerde de programlar yapıyoruz ama bu gün burada yağlık ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize dağıtmış olacağız. İnşallah bunlar da birincisi bizim arz açığımızı nisbeten de kapatmış olacak. Ayrıca ekilmeyen veya atıl arazilerin veya nadasa bırakılmış arazilerin de ilkbahar döneminde ekilmesini sağlamış olacağız. Çiftçilerimize de aynı zamanda bu yıl gelirlerinin üzerine ilave bir ek gelir sağlamış olacağız. Bu da çiftçilerimizi memnun edeceği düşüncesiyle bu proje birçok ilde de uygulanmaya başlamıştır. Bu yılın bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu üretimimizin de ekiliş alanlarında takibini yapacağız, daha sonra verimleriyle ilgili bilgileri değerlendirmiş olacağız" dedi.

"3 ton ayçiçek tohumu dağıtılacak"

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da konuşmasında, artık stratejik bir ürün haline gelen yağlık ayçiçeğinin Beyşehir'de de geniş alanlarda ekilişinin sağlanacağını söyledi. Kaya, Konya'da İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sarı Bahar Projesi" dahilinde Beyşehirli çiftçilere 7 bin dekar alanı kapsayacak şekilde 3 bin kilo ayçiçeği tohumu dağıtacaklarını belirtirken, bu destekten ilçe genelinde 176 çiftçinin yararlandığını söyledi. Kaya, Beyşehir'de bu dönem içerisinde yağlık ayçiçeği tohumunun yanı sıra farklı projeler çerçevesinde daha önce dağıtımı yapılan 15 ton mercimek, 38 tonluk nohut tohumlarının da Beyşehirli çiftçiler tarafından toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından desteklemeden yararlanan çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumları programa katılan Beyşehir Kaymakam Vekili Ömer Levent Türk, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı ve diğer yetkililer tarafından teslim edildi.