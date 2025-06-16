Beyşehir Gölü'nde Yeni Av Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Beyşehir Gölü'nde Yeni Av Sezonu Başladı

Beyşehir Gölü\'nde Yeni Av Sezonu Başladı
16.06.2025 17:01  Güncelleme: 17:04
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Konya'nın Beyşehir Gölü'nde 3 aylık su ürünleri av yasağı sona erdi. Yeni av sezonunun açılışı, balıkçılar ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Göl, balık popülasyonunu koruma projeleriyle destekleniyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Konya'nın Beyşehir Gölü'nde 3 aydır devam eden su ürünleri av yasağı sona erdi.

Yasağın sona ermesiyle Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi balıkçı limanında yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi. Sahilde düzenlenen "Vira Bismillah Beyşehir" temalı av sezonunun açılışında balıkçılar yapılan duanın ardından toplu halde tekneleriyle göl sularına temsili ağ sermek için açıldı. Programda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün destekleri ile yürütülen Sucul Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hayalet av araçları farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. Beyşehir Gölü'nde yürütülen dip ve hayalet ağ temizliği sonrasında çıkarılan hayalet ağlar ile pinterler sergilendi. Yeni av sezonunun açılışında konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, yüzölçümü itibariyle en büyük ili olan Konya'nın tarım ve hayvancılık ile tarım sanayisinde de Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu hatırlatarak, su ürünleri üretiminde de önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Konya'da 176 farklı göl, gölet ve baraj bulunduğunu, il genelinin 24 farklı alabalık tesisine sahip olduğunu anlatan Seçen, bu kapsamda su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve geliştirilmesi için bakanlık koordinasyonunda farklı etkinlik ve programlar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Seçen, 2023 ve 2024 yıllarında Beyşehir Gölü'nde balıklandırma çalışmaları kapsamında 2 yılda 3 milyon 250 bin adet yavru sazanı göl sularıyla buluşturduklarını, bu yıl ve sonraki yıllarda da bu çalışmaları daha da artırarak devam ettireceklerini belirtti. Balıkçılık yapanları bakanlıkça desteklediklerini, Beyşehir Gölü'nde de bu desteklemelerden bu yıl 547 ticari tekne sahibinin yararlandığını anlatan Seçen, av yasağının sona ermesi ile birlikte yeni av sezonunu da açtıklarını belirtti.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da Beyşehir Gölü'nün tatlı su balığı avcılığı için de önemli bir su kaynağı durumunda olduğunu, yeni sezonun bereketli geçmesini dilediğini ifade etti. Beyşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı da balıkçılara yeni sezonun bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri göldeki çalışmaları konu alan fotoğraf sergisini gezdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyşehir Gölü'nde Yeni Av Sezonu Başladı - Son Dakika

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