Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için yeni adayı Michael Barr olacak - Son Dakika
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Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için yeni adayı Michael Barr olacak

15.04.2022 18:30
Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için yeni adayı Michael Barr olacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Sarah Bloom Raskin'in çekilmesi üzerine eski Hazine Bakanlığı yetkilisi Michael Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Sarah Bloom Raskin'in çekilmesi üzerine eski Hazine Bakanlığı yetkilisi Michael Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin ilk adayı Raskin'in adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrası söz konusu göreve aday gösterilecek yeni isim belli oldu.

Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Michael Barr'ı Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterme niyetinde olduğunu belirtti.

Yükselen fiyatların ve enflasyonun Amerikalı ailelerin bütçelerini zorladığının farkında olduğunu vurgulayan Biden, Barr'ın bu "kritik zamanda" söz konusu görev için gerekli uzmanlığa ve deneyime sahip olduğunu aktardı.

Biden, Barr'ın kariyeri boyunca tüketicileri korumaya çalıştığına işaret ederek, Hazine Bakanlığında görev yaptığı dönemde Tüketicileri Mali Koruma Bürosu'nun oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını ve tüketicileri korumaya yönelik Dodd-Frank Yasası'nın geçirilmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Barr'ın adaylığının hızla kabul edilmesi için Senato'nun Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown ile birlikte çalışacağını belirten Biden, Fed'de diğer görevlere aday gösterilen Jerome Powell, Lael Brainard, Philip Jefferson ve Lisa Cook gibi isimlerin de hızla onaylanması için Senato'ya çağrıda bulundu.

Biden, ocak ayında Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine ilk olarak Sarah Bloom Raskin'i aday göstermişti.

Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokratların ılımlı kanadının da muhalefetiyle karşılaşan Raskin, Biden'ın Fed'de boş bulunan görevlere aday gösterdiği 5 isimden en tartışmalısı haline gelmişti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ikinci bir dönem için başkanlığa adaylığı dahil olmak üzere Leal Brainard, Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson'ın bankadaki boş görevlere adaylıklarının oylanması için şubatta düzenlenmesi planlanan oturum Cumhuriyetçilerin boykotu üzerine ertelenmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Raskin'in geçmişte bir fintech şirketinin yönetim kurulundaki rolüyle ilgili cevaplanmamış sorular olduğunu belirterek Cumhuriyetçileri oylamayı boykot etmeye çağırmış ve Komitenin 12 Cumhuriyetçi üyesi Raskin'e yönelik itirazlar nedeniyle oturumu boykot etmişti.

Raskin, mart ayında söz konusu görev için adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için yeni adayı Michael Barr olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'ın Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için yeni adayı Michael Barr olacak - Son Dakika
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