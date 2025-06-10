Bilal Gümüşsoy Shell&Turcas\'ta

Shell&Turcas'ın Tedarik Zinciri Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği'ne Bilal Gümüşsoy getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İsviçre, Tayland ve Hollanda gibi ülkelerde 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Gümüşsoy yeni görevinde, biyoyakıtlar, GTL, LPG ve katkı maddeleri dahil olmak üzere tüm ana yakıt değer zincirlerinden sorumlu Shell&Turcas Tedarik Zinciri ekibine liderlik edecek.

Gümüşsoy, ayrıca Shell Avrupa Tedarik Liderlik Ekibi'nin de bir parçası olacak.

Mobilite ve yerel dağıtım şirketleri gibi iç ve dış müşterilere hizmet veren ekibin sorumluluk alanında, rafineriler ve ticaret birimleriyle olan arayüz yönetimi, hidrokarbon anlaşmaları, kanal optimizasyonu, iş geliştirme, lojistik ve ikmal anlaşmaları, fiyat riski yönetimi, tedarik operasyonları gibi çok çeşitli süreçler yer alıyor.

Shell'de daha önce Kurumsal Satın Alma ve Birleşmeler (M&A), Strateji, Tedarik Zinciri ve Satın Alma alanlarında görev yapan Gümüşsoy, ortak girişimlerin kurulması, tedarik zinciri yönetimi, ticari anlaşmalar ve şirketlerin yeniden yapılandırılması gibi alanlarda görev aldı.

Ayrıca, Ticaret ve Tedarik İş Geliştirme Lideri ve Doğu pazarlarından sorumlu Mobilite Ağı Küresel Kategori Müdürü rollerinde bulunan Gümüşsoy, mobilite/e-mobilite, madeni yağlar ve LNG gibi birçok alanda inorganik ve stratejik projelere liderlik etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Bilal Gümüşsoy, INSEAD'da M&A ve Finans üzerine eğitim aldı.