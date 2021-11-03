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Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi

03.11.2021 10:47
Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 30 Ekim itibarıyla çeşitli mesleklerde 132 alanda, 545 kişilik aktif iş gücü talebi bulunduğu belirterek, "358 projede bin 781 kursiyerin katıldığı, bin 452 kursiyerin işe yerleştirildiği ve mesleki eğitim projeleri yapıldığı" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 30 Ekim itibarıyla çeşitli mesleklerde 132 alanda, 545 kişilik aktif iş gücü talebi bulunduğu belirterek, "358 projede bin 781 kursiyerin katıldığı, bin 452 kursiyerin işe yerleştirildiği ve mesleki eğitim projeleri yapıldığı" dedi.

Bilecik İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısına Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Elmas, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, ilgili kurum müdürleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Vali Kızılkaya, 2020 yılının tamamı 2021 yılının 9 ayında 5 bin 416 kişinin işe yerleştirildiği belirterek, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek edindirme, meslek geliştirme ve mesleğini değiştirmek isteyenlere yönelik 358 projede bin 781 kursiyerin katıldığı, bin 452 kursiyerin işe yerleştirildiğine dikkat çekti. Toplantıda 2020 yılının tamamı ile 2021 yılının 9 aylık dönemi sonunda, işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası, danışmanlık faaliyetleri alanlarındaki hedefleri ve gerçekleşme sayıları hakkında sunum yapıldı.

5 bin 416 kişi işe yerleştirildi

Gerçekleştirilen sunumda, 2021 yılının 9 ayında kuruma 13 bin 214 başvuru yapıldığı, kayıtlı iş gücü sayısının 17 bin 487, kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 424 kişi olduğu, 7 bin 724 kişilik talep alındığı, bu taleplere 9 bin 963 kişinin takdiminin yapıldığı, bu takdim edilenlerden 5 bin 416 kişinin de işe yerleştirildiği bildirildi. 30 Ekim itibarıyla çeşitli mesleklerde 132 alanda, 545 kişilik aktif iş gücü talebi bulunduğu söylendi. Aktif iş gücü programları çerçevesinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek edindirme, meslek geliştirme ve mesleğini değiştirmek isteyenlere yönelik 358 projede bin 781 kursiyerin katıldığı, bin 452 kursiyerin işe yerleştirildiği ve mesleki eğitim projeleri yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi
Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi
Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi

Mesleki Eğitim, İstihdam, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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