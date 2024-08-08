Bilecik'te Barbunya Hasadı Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Barbunya Hasadı Etkinliği

Bilecik\'te Barbunya Hasadı Etkinliği

Bilecik merkeze bağlı köylerde barbunya hasadı yapılırken, bu yılki rekoltenin 5 bin ton olması bekleniyor. Bilecik'in tarımsal gücünü ve üretim çeşitliliğini gösteren etkinlikte Vali Şefik Aygöl de yer aldı.

08.08.2024 11:26
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Bilecik merkeze bağlı köylerde barbunya hasadı yapılırken, bu yılki rekoltenin 5 bin ton olması bekleniyor.

Bilecik, tarım alanında ülkemizin en güçlü şehirlerinden biri olarak bilinirken, her yıl yaklaşık 5 bin ton barbunya üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretim, şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor ve tarımsal alanda önemli bir yere sahip. Bilecik'in Kınık Köyü'nde düzenlenen barbunya hasadı etkinliğine Vali Şefik Aygöl de katıldı. Vali Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in 88 farklı ürün çeşidiyle tarımda çeşitlilik ve zenginlik sunduğunu belirtti. Aygöl, "Kınık köyü, kaliteli ve lezzetli barbunyasıyla sadece ilimizde değil, ülkemizde de tanınmaktadır. Bu tür etkinlikler, hem üreticilerimizi desteklemek hem de Bilecik'in tarımsal gücünü göstermek açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Bilecik'in tarımsal potansiyeline dikkat çeken Aygöl, bölgedeki çiftçilerin ve üreticilerin özverili çalışmalarına da vurgu yaptı. Barbunya hasadına katılan vatandaşlar ise bu tür etkinliklerin hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu belirterek, Vali Aygöl'e teşekkürlerini ilettiler.

Kınık köyünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Bilecik'in tarımsal gücünü ve üretim çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vali Şefik Aygöl ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen barbunya hasadı, bölgenin tarım sektöründeki yerini pekiştirdi ve Bilecik'in zengin tarım potansiyelini bir kez daha hatırlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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