Bilet Dükkanı, Bülent Oral'ı Chief Commercial Officer (CCO) olarak atadı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilet Dükkanı, Bülent Oral'ı Chief Commercial Officer (CCO) olarak atadı

Bilet Dükkanı, Bülent Oral\'ı Chief Commercial Officer (CCO) olarak atadı

Online seyahat platformu Bilet Dükkanı, Bülent Oral'ı yeni Chief Commercial Officer (CCO) olarak kadrosuna dahil etti. Şirket, bu hamleyi pazardaki konumunu sağlamlaştırmak ve uluslararası büyüme hedeflerine ulaşmak için bir adım olarak değerlendiriyor. Bülent Oral, Bilet Dükkanı'na B2C satış operasyonları ve pazarlama sorumluluklarıyla katıldı ve 30 yıllık deneyimiyle seyahat bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe uzmanlaşmıştır. Bilet Dükkanı CEO'su Ercan Uzman, Bülent Oral'ın deneyim ve uzmanlığının şirketin büyüme hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

03.07.2024 10:57
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Online seyahat platformu Bilet Dükkanı, yeni Chief Commercial Officer (CCO) olarak Bülent Oral'ı kadrosuna dahil etti.

Bilet Dükkanı, Bülent Oral'ı Chief Commercial Officer (CCO) pozisyonuna getirdi. Şirket bu hamleyi pazardaki konumunu sağlamlaştırmak ve uluslararası büyüme hedeflerine ulaşmak için atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

Bülent Oral, Bilet Dükkanı'na B2C satış operasyonları ve pazarlama sorumluluklarıyla katıldı. Kariyerine Satış Yöneticisi olarak başlayan Oral, 30 yıllık deneyimiyle seyahat bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe geçmişe sahiptir. Oral, danışmanlık odaklı satış, müzakere, iş geliştirme, proje yönetimi, strateji, iş planlaması ve değişim yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Bilet Dükkanı CEO'su Ercan Uzman bu atama için şunları söyledi:

" Her geçen gün güçlenen ekibimizle Bilet Dükkanı olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bülent Oral'ın deneyimi ve uzmanlığı, şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak."

Kaynak: DHA

CEO, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilet Dükkanı, Bülent Oral'ı Chief Commercial Officer (CCO) olarak atadı - Son Dakika

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