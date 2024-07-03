Bilet Dükkanı, Bülent Oral\'ı Chief Commercial Officer (CCO) olarak atadı

Ekonomi

Online seyahat platformu Bilet Dükkanı, yeni Chief Commercial Officer (CCO) olarak Bülent Oral'ı kadrosuna dahil etti.

Bilet Dükkanı, Bülent Oral'ı Chief Commercial Officer (CCO) pozisyonuna getirdi. Şirket bu hamleyi pazardaki konumunu sağlamlaştırmak ve uluslararası büyüme hedeflerine ulaşmak için atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

Bülent Oral, Bilet Dükkanı'na B2C satış operasyonları ve pazarlama sorumluluklarıyla katıldı. Kariyerine Satış Yöneticisi olarak başlayan Oral, 30 yıllık deneyimiyle seyahat bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe geçmişe sahiptir. Oral, danışmanlık odaklı satış, müzakere, iş geliştirme, proje yönetimi, strateji, iş planlaması ve değişim yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Bilet Dükkanı CEO'su Ercan Uzman bu atama için şunları söyledi:

" Her geçen gün güçlenen ekibimizle Bilet Dükkanı olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bülent Oral'ın deneyimi ve uzmanlığı, şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak."