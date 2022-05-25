Bileziklerini satıp atölye açtı, kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
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Bileziklerini satıp atölye açtı, kendi işinin patronu oldu

25.05.2022 00:58
Bileziklerini satıp atölye açtı, kendi işinin patronu oldu

Elazığ'da yaşayan Fethiye Yıldız, evliliğinden kalan 4 bileziğini satıp Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alarak çömlek atölyesi kurdu.

Elazığ'da yaşayan Fethiye Yıldız, evliliğinden kalan 4 bileziğini satıp Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alarak çömlek atölyesi kurdu. Zamanla atölyesini büyüten Yıldız, ailesiyle birlikle 30'a yakın ürün çıkarıp talepleri karşılamaya başladı.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Fethiye Yıldız (40), evde durmak yerine çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunmaya karar verdi. Dönemin valisinin unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan çömlekçiliği yaşatmak için, çömlek ustası olanlara destek vereceğini duyurmasının ardından harekete geçen Yıldız, önce 2012 yılında KOSGEB'e başvurarak 30 bin liralık hibe desteği aldı. Daha sonrasında dört bileziği ve aldığı desteğin 15 bin lirasını kullanarak makine alan Yıldız, valinin tahsis ettiği dükkanda kendi atölyesini kurdu. İşlerinin artmasıyla birlikte daha büyük bir atölyeye taşınan Yıldız, atölyesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte çömlek, güveç, tepsi ve küçük minyatür gibi 30 çeşit ürün üretiyor. Ürünlerin tamamının el yapımı olduğunu belirten Yıldız, yaptığı ürünleri şehir dışına da kargo ile yolluyor.

"Kadınların ellerinde bir meslek olsun"

Köyünde eskiden herkesin bu işle uğraştığını aktaran Fethiye Yıldız, "Köyümüzün gelir kaynağı buydu. Gençlerimiz büyük şehirlere gitti, büyükler ise hayata veda etti. Köyümüzde bu mesleğimiz bitti. Artık yapan olmadı, eşim o dönem rahatsızdı. İki çocuğum küçüktü. Ben bu işe 4 bilezik ile başladım. KOSGEB desteği ile girdim. Bu işi elhamdülillah güzel bir şekilde başardık. Küçük bir atölyeden başlayıp büyüterek buralara geldik ve şu an eşim, oğlum, kızım hepimiz beraber bu mesleği sürdürüyoruz. KOSGEB'den 30 bin lira aldım. 30 bin liranın 15 binini kullanarak atölyemizi açtık. 4 boyut güveç, 4 boyut tepsimiz, çeşit çeşit testilerimiz, vazolarımız, minyatür türü toplam 28-30 çeşit ürünümüz var. Hepsini de üretip satıyoruz. Hangisi daha çok isteniliyorsa ona yöneliyorum. Elazığ'da daha çok güveç, tepsi, testi gidiyor. Çamur, güveç dibi tıraşlaması ve ağır olan işlerin çoğunu eşim yapıyor. Şehir dışı çok siparişimiz var. Geçen sene İstanbul İstoç'a bir tır mal gönderdim. Genç girişimci bayanların ellerinde bir meslek olsun" dedi.

"Elazığ'a bir tarih kazandırmak istiyoruz"

Dönemin valisinin bu mesleği yapacak ustaya destek vereceğini söylemesi üzerine bu işe girdiklerini belirten Mevlüt Yıldız, "Vali bu mesleği yapan biri var mı diye hanımımın köyüne gidiyor. Köyümüze SODES'den büyük bir fabrika kurmak istiyor. O yüzden bize dönemin Milli Eğitim Müdürü Sivriceli olduğu için, 'Bu işi yapar mısınız? Vali böyle bir destek veriyor. Size iş yerini dükkan olarak karşılayacak' dedi. O yüzden böyle bir işe girdik. Ben de o dönemler kalpten biraz rahatsızdım. Eşimle konuştum bu işi yapabilir miyiz diye. O zamanlarda maddi durumumuz da iyi olmadığından dolayı 4 bilezik ve KOSGEB'in desteği ile bu işe başladık. Tüm projelerimizi valilik hazırladı. Bize yer verdiler. Bu sanatı sürdürmeye başladık. Şu anda eşim, ben, oğlumla devam ediyoruz. Elazığ'a bir tarih kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Şu an Elazığ'ın en genç çanak, çömlek ustasıyım"

11 yaşında annesinin atölyesine gelmeye başladığını ifade eden Murat Yıldız, "Annemin sürdürdüğü bu mesleğin içinde büyüdüğüm için ben de zamanla ilgi duydum. Ben de annemden gördüğüm kadarıyla yapıyorum ve elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Şu an Elazığ'ın en genç çanak, çömlek ustasıyım. Bununla gurur duyuyorum ve kendimi daha da geliştireceğime inanıyorum. Bu mesleğe ilgisi olanların yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fethiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bileziklerini satıp atölye açtı, kendi işinin patronu oldu - Son Dakika


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