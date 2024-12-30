Bilgi Mimarlık 15. ve 20. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bilgi Mimarlık 15. ve 20. Yılını Kutladı

Bilgi Mimarlık 15. ve 20. Yılını Kutladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15. ve Yüksek Lisans Programı'nın 20. yılını etkinlikle kutladı.

30.12.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 15'inci ve Mimarlık Yüksek Lisans Programının 20'nci yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilen "Bilgi Mimarlık" etkinliğine, akademisyenler, mimarlar, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 15'inci, Mimarlık Yüksek Lisans Programının 20'nci yılının kutlandığı etkinlikte, fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. İhsan Bilgin ise anıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici, İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucularından Oğuz Özerden, Bilgi Mimarlık'ın kurucularından Mimar Can Çinici, Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Tansel Korkmaz, Prof. Dr. Sibel Bozdoğan, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Can Altay, Dr. İdil Karababa ve Dr. Onur Yüce Gün, etkinlikte programların ilk dönemine ve İhsan Bilgin'le çalışma deneyimlerine ilişkin anılarını paylaştı.

Anma ve kutlama programı, Bilgi Mimarlık lisans ve yüksek lisans mezunlarından bir grubun "pecha kucha" sunumlarıyla son buldu.

Yenilikçi bir anlayışa öncülük etti

2004 yılında yüksek lisans programı ile eğitim yolculuğuna başlayan Bilgi Mimarlık, mimarlık alanında hem akademik hem de pratik düzeyde yenilikçi bir anlayışa öncülük etti.

Fakülte, mimarlık eğitimine Türkiye'nin yanı sıra uluslararası ölçekte örnek alınabilecek bir eğitim modeli sundu. Üniversitenin yaratıcı eğitim anlayışıyla zenginleşen mimarlık lisans eğitimi ile uzman profesyonelleri ve akademik figürleri bir araya getiren yüksek lisans programı, mimarlık eğitiminde öne çıkan kurumlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilgi Mimarlık 15. ve 20. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:17:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bilgi Mimarlık 15. ve 20. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.