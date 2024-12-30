Bilgi Mimarlık 15. ve 20. Yılını Kutladı

Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 15'inci ve Mimarlık Yüksek Lisans Programının 20'nci yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilen "Bilgi Mimarlık" etkinliğine, akademisyenler, mimarlar, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 15'inci, Mimarlık Yüksek Lisans Programının 20'nci yılının kutlandığı etkinlikte, fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. İhsan Bilgin ise anıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici, İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucularından Oğuz Özerden, Bilgi Mimarlık'ın kurucularından Mimar Can Çinici, Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Tansel Korkmaz, Prof. Dr. Sibel Bozdoğan, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Can Altay, Dr. İdil Karababa ve Dr. Onur Yüce Gün, etkinlikte programların ilk dönemine ve İhsan Bilgin'le çalışma deneyimlerine ilişkin anılarını paylaştı.

Anma ve kutlama programı, Bilgi Mimarlık lisans ve yüksek lisans mezunlarından bir grubun "pecha kucha" sunumlarıyla son buldu.

Yenilikçi bir anlayışa öncülük etti

2004 yılında yüksek lisans programı ile eğitim yolculuğuna başlayan Bilgi Mimarlık, mimarlık alanında hem akademik hem de pratik düzeyde yenilikçi bir anlayışa öncülük etti.

Fakülte, mimarlık eğitimine Türkiye'nin yanı sıra uluslararası ölçekte örnek alınabilecek bir eğitim modeli sundu. Üniversitenin yaratıcı eğitim anlayışıyla zenginleşen mimarlık lisans eğitimi ile uzman profesyonelleri ve akademik figürleri bir araya getiren yüksek lisans programı, mimarlık eğitiminde öne çıkan kurumlar arasında yer alıyor.