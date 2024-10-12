BİLGİ Welcome Fest 2024-2025 Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

BİLGİ Welcome Fest 2024-2025 Başarıyla Tamamlandı

BİLGİ Welcome Fest 2024-2025 Başarıyla Tamamlandı

Bilgi Üniversitesi, Welcome Fest ile öğrencilerine iş fırsatları ve etkinlikler sundu.

12.10.2024 11:47
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Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışı amacıyla 8-11 ekimde düzenlediği BİLGİ Welcome Fest bitti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BİLGİ Welcome Fest ile öğrenciler çeşitli aktiviteler, öğrenci kulüp günleri ve sektörel buluşmalara katılarak bir hafta geçirdi.

Öğrenciler, festivalin son gününde Adamlar ve Sufle'nin sahne performanslarına eşlik etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Talent Fest'te, öğrenci kulüp günleri ve çeşitli etkinlikler ile öğrenciler hem sektör profesyonelleriyle buluştu hem de üniversitenin sosyal hayatını yakından tanıma şansı elde etti.

70'e yakın firmanın katılımıyla gerçekleşen Talent Fest, Bilgi Üniversitesi öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Öğrenciler, iş ve staj fırsatları hakkında bilgi alırken gönüllülük projeleri ile de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni olanaklar keşfetti. Ayrıca, öğrenci kulüp günleri ile santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler üniversitenin kulüp yapısını tanıyarak kampüs hayatını daha renkli hale getirme şansı buldu???????.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Festival, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİLGİ Welcome Fest 2024-2025 Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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