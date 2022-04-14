Bilinçsiz yağ kuyruğu - Son Dakika
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Bilinçsiz yağ kuyruğu

14.04.2022 15:04
Bilinçsiz yağ kuyruğu

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerine Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar, yağ almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerine Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar, yağ almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayçiçeği stokunda sıkıntı yaşandığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından bazı büyük marketler ayçiçeği yağlarını depolarına saklamış, yağ fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olmuştu. Ayçiçek yağlarının piyasadan çekilmesi ve vatandaşların da yağları yağma yapar gibi satın alması artan fiyatların daha da yükselmesine yol açmıştı. Yağların depoya çekilmesi ve bilinçsiz alışveriş sonrası bir anda fiyatını ikiye katlayan ayçiçeği yağı, Azak Denizi'nden yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte bir miktar ucuzlamıştı.

Samsun'da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine TMO'nun ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar yine yağa hücum edince market önünde uzun insan kuyruğu oluştu.

Bazı vatandaşlar bilinçsiz vatandaşların ortada bir stok sıkıntısı yokken ayçiçeği yağına bu kadar çok talep göstertmesinin yine yağ fiyatlarını arttıracağını, bunun da bir sonraki alışveriş zamanı yine vatandaşa olumsuz yansıyacağını belirterek tepki gösterdi.

'Yağsız kalacağız' korkusuyla söylenenleri umursamayan vatandaşlar ise birbirleriyle yarışırcasına ayçiçeği satın almaya devam edip, yakınlarına telefon açarak yağ almaları konusunda çağrıda bulundular. - SAMSUN

Bilinçsiz yağ kuyruğu
Bilinçsiz yağ kuyruğu

YORUMLAR
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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