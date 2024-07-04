Bine yakın Rus turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı - Son Dakika
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Ekonomi

Bine yakın Rus turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı

995'i Rus turist olmak üzere toplam 1430 kişiye Samsun Limanı'na demirleyen Astoria Grande kruvaziyer gemisi, yolcularına Samsun'u keşfetme fırsatı sunuyor. Rus turistler, bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek çeşitli turistik yerleri ziyaret edecekler. Gemideki yolcuların bir kısmı ise karayoluyla Amasya'ya giderek buradaki müze ve tepeleri gezecekler. Kruvaziyer gemisi akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yol alacak.

04.07.2024 10:55
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Bine yakın Rus turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı. 995'i Rus turist olmak üzere toplam 1430 kişiye Samsun Limanı'na demirleyen kruvaziyer gemideki yolcular gün boyu Samsun'u keşfedecek.

Astoria Grande kruvaziyeri 995 turist, 435 personeli ile Rusya'nın Sochi Limanı'ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bugün de sabah saatlerinde Samsun Limanına geldi. Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Atakum, AVM'ler ve Vezirköprü ilçesini gezecekler. Limandan karayolu ile Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret edecek.

Astoria Grande kruvaziyeri saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gidecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bine yakın Rus turistin bulunduğu dev turist gemisi Samsun'a demir attı - Son Dakika

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