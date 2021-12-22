Bingöl'de çiftçilere yüzde 80 hibeli 162 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylerdeki çiftçilere yüzde 80 hibeli 162 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, müdürlükçe Gümüşlü, Haziran, Kılçadır, Yamaç, Bahçeli, Gökdere, Erdemli, Kiran, Suvaran, Yumaklı, Çiriş, Şaban, Üçyaka, Yelesen, Yukarıakpınar, Yeşilköy, Ormanardı, Küçüktekören, Güveçli, Çayağzı, Aşağıakpınar ve Ardıçtepe köylerine yüzde 80 hibeli olarak 162 adet süt sağım makinesi dağıtımı yapıldığını söyledi. Börü, "Süt sağımında makine kullanımı hijyen, hayvan sağlığı ve zaman kazanımı açısından önem arz etmektedir. Sağım makinaları iş gücü ve zamandan tasarruf sağladığı gibi elde edilen sütün dış ortamla temas etmemesinden dolayı süt kalitesi ve süt verimi üzerinde de olumlu etkileri var" dedi. - BİNGÖL