Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı - Son Dakika
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Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı

17.07.2022 12:31
Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı

Bingöl'ün bazı köyünde içme suyu sondajının elektriği ve elektrik maliyetini azaltmak için Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başlandı.

Bingöl'ün bazı köyünde içme suyu sondajının elektriği ve elektrik maliyetini azaltmak için Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başlandı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köylerde GES yapımına başlandığını duyurdu. Üçgül, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde içme suyu sondajının elektriği ve bu elektrik ücretini ortadan kaldırmak için İçme Suyu Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başladık. Yapımına başlanan yerlerinin bitiminde GES olmayan diğer köylerimizi de GES yapılması planlanmaktadır" dedi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Bingöl, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı - Son Dakika

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