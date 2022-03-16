Bir halka arz da deri sektöründen - Son Dakika
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Bir halka arz da deri sektöründen

16.03.2022 13:59
Bir halka arz da deri sektöründen

2022 yılı halka arzlarla dolu bir yıl olma sinyalleriyle başladı.

2022 yılı halka arzlarla dolu bir yıl olma sinyalleriyle başladı. Peş peşe gelen halka arzlarda sektörel anlamda çeşitlenme yaşanıyor. Türkiye'nin önde gelen kuzu derisi üreticilerinden Ensari Deri, bugün ve yarın talep toplayarak halka açılıyor.

Türkiye'nin en büyük kuzu derisi üreticilerinden biri olan Ensari Deri, halka açılıyor. Yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul' da halka açılan ilk İşlenmiş Kuzu Derisi üreticisi olan şirket, sermaye artırımı yoluyla 6 milyon 500 bin TL nominal ve Muhammet Nuri Ensari'nin sahip olduğu 2 milyon TL nominal olmak üzere toplam 8 milyon 500 bin TL nominal değerdeki hissesini, yüzde 20,5 halka arz iskontosu uygulanmış olan 14,00 TL sabit fiyatla BİAŞ Birincil Piyasa'da satışa sunuyor. 16 ve 17 Mart Çarşamba ve Perşembe günleri saat 10: 30-13: 00 aralığında talep girilebilecek. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen halka arzda Borsada Satış yöntemi kullanılıyor. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar herhangi bir aracı kurumdan ENSRI.HE koduna alım göndererek halka arza katılabilecek. Halka arz sonucunda şirketin sermayesi 36,5 milyon TL'ye yükselecek ve halka açıklık oranı yüzde 23,29 olacak. - İSTANBUL

Bir halka arz da deri sektöründen
Bir halka arz da deri sektöründen

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Borsa İstanbul, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bir halka arz da deri sektöründen - Son Dakika


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