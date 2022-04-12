Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı - Son Dakika
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Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı

12.04.2022 10:05
Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı

Enflasyonun altında kalan vatandaşların geçinebilmek için girdiği borçların derinliği artıyor. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, tüketici kredilerinde 5.1 milyar lira, kredi kartı borçlarında ise 8.5 milyar lira artış yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçim zorluğundaki yurttaş, kredi çekerek "tam gaz borçlanmaya" devam ediyor. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1 trilyon liranın üzerine çıkarken tüketici kredilerinde 5.1 milyar lira, kredi kartı borçlarında ise 8.5 milyar lira artış yaşandı. Bu arada icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yıla göre yüzde 28.8 oranında arttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu'nun ekonomi raporuna göre bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu, takiptekiler de dahil olmak üzere 1 Nisan itibarıyla 1 trilyon 77 milyar lira oldu. Yurttaşların bu borcunun 837 milyar lirası konut, otomobil, ihtiyaç gibi bireysel kredilerden, 239 milyar lirası da kredi kartlarından oluşuyor.

İCRADA 23.5 MİLYON DOSYA

Rapora göre, 1 Ocak - 8 Nisan günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 850 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı yüzde 28.8 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bir yılda 1 milyon 702 bin adet artarak 23 milyon 500 bine çıktı.

Raporda kur korumalı mevduatlardaki son duruma da yer verildi. 1 Nisan 2022 tarihli verilere göre kur korumalı mevduat kapsamında açılan hesapların bir önceki haftaya göre 85.3 milyar lira artarak 695.7 milyar liraya çıktığına işaret edilen raporda, "Tasarruf sahiplerinin çoğunun vadelerini yeniledikleri izleniyor. Bankalardaki mevduatın yüzde 11.7'si kur korumalı mevduat garantisine sığınmış bulunuyor. Şirketlerin vergi istisnası nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği uygulamanın asıl büyük etkisinin ise ağustos ayı sonunda hissedilmesi bekleniyor."

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Son Dakika Ekonomi Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı - Son Dakika


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