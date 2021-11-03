Üye Girişi
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kişi başı ortalama birikim 22 bin TL - Son Dakika

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kişi başı ortalama birikim 22 bin TL

03.11.2021 10:10
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kişi başı ortalama birikim 22 bin TL

Ağustos 2021 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) toplam birikimin 152 milyar TL olduğunu söyleyen Sermaye Piyasası ve Finans Uzmanı Dr. Bülent İlhan, katılımcı sayısının ise yaklaşık 6.9 milyon kişi olduğunu belirterek, "Kişi başı ortalama birikim 22 bin TL'dir" dedi.

Ağustos 2021 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) toplam birikimin 152 milyar TL olduğunu söyleyen Sermaye Piyasası ve Finans Uzmanı Dr. Bülent İlhan, katılımcı sayısının ise yaklaşık 6.9 milyon kişi olduğunu belirterek, "Kişi başı ortalama birikim 22 bin TL'dir" dedi.

OECD ülkelerinde bireysel emeklilik birikimlerinin milli gelire oranının ortalama yüzde 49.5 iken Türkiye'de yüzde 2.5 düzeyinde olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent İlhan, "OECD ülkeleri içinde ise bireysel emeklilik sisteminde en güçlü teşvik uygulaması olan ülkelerden biri Türkiye. Buna rağmen 18 yılda gelinen nokta, olması gerekenin çok gerisinde" ifadelerini kullandı.

"Sabırsızlığa neden oluyor"

BES birikimlerinin tercih edilmemesi ile ilgili Türkiye'ye özgü nedenleri sıralayan İlhan, "Düşük gelir düzeyindeki bireylerin tasarruf imkanlarının olmaması veya kısıtlı olması nedenler arasında. Altın, döviz, mevduat gibi araçların tasarruf sahipleri açısından daha çok tercih ediliyor. Sistemde emeklilik şartının 56 yaş (ve en az 10 yıl sistemde kalmak) gibi uzun vade gerektirmesi ve bunun da bireylerde sabırsızlığa neden olması da tercihte bir etken" dedi.

"Ev veya araba almak için sistemden çıkılıyor"

Sistemdeki bazı satış uzmanlarının yanlış veya yetersiz bilgi vermesinin de nedenler arasında gösterilebileceğini söyleyen İlhan, "Sistemin avantajları konusunda farkındalık düzeyini artırmak gerekiyor. Kredi kartı borcu, ev veya araba almak gibi nedenlerden ötürü sistemden erken çıkılıyor" diye belirtti.

"Denetim ve gözetim mekanizmasına sahip"

Bireysel emeklilik sisteminin güçlü bir denetim ve gözetim mekanizmasına sahip olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Ekonomi ve Finans Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent İlhan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Emeklilik şirketleri güçlü sermaye yapısı olan, Hazine ve Maliye Bakanlığı izniyle kurulan ve her yıl bakanlık tarafından denetlenen kuruluşlardır. Ayrıca bu şirketler EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi) denetimine, bağımsız ve aktüeryal denetime de tabi şirketlerdir. Fonları yöneten portföy yönetim şirketleri ve fonlar ayrıca SPK denetimi ve bağımsız denetime tabidir. Portföy yöneticilerinin gerekli SPK lisansları olan tecrübeli uzmanlardan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların fon payları Takasbank A.Ş. tarafından saklanmaktadır." - İSTANBUL

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kişi başı ortalama birikim 22 bin TL

Bireysel Emeklilik, Bülent İlhan, Türk Lirası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kişi başı ortalama birikim 22 bin TL - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı 10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı 10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış 10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar 10:05 Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar Tüm Türkiye onu merak ediyor! İşte hayatta kalabilen yılan bebeğin en net fotoğrafları 09:47 Tüm Türkiye onu merak ediyor! İşte hayatta kalabilen yılan bebeğin en net fotoğrafları Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi 09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Tik-tok bağımlılığının tehlikeli boyutları! Küçücük çocuklar ölümü göze aldılar
10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
09:49 Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor
09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatı EPDK tarafından belirlendi 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatı EPDK tarafından belirlendi         
10:08
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?         
10:04
Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor         
09:41
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi         
08:07
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kişi başı ortalama birikim 22 bin TL - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement