Biruni Üniversitesi, Dünyada İlk 1000'e Girdi

Biruni Üniversitesi, küresel yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2025 Etki Sıralaması sonuçlarına göre, dünya üniversiteleri arasında ilk 1000'de yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sıralama, üniversiteler, Birleşmiş Milletler'in (BM) 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) doğrultusunda yürüttükleri çalışmalar esas alınarak değerlendiriliyor.

Üniversite, 2025 sonuçlarında,17 SKA'nın tamamında sıralamaya giren üniversiteler arasında yer aldı.

Geçen yıla göre sıralamasını yaklaşık 700 basamak yükselten üniversite, bu yükselişle birlikte dünya genelinde 801-1000 bandında yer aldı.

Üniversite, böylece toplumsal katkı, eşitlik, sağlık, çevre bilinci, enerji verimliliği gibi alanlarda etkin bir yükseköğretim kurumu olduğunu ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, kuruluşlarının 10. yılında, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 37 bin üniversitenin değerlendirildiği bir sıralamada ilk 1000'e girmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hedeflerinin yalnızca bilim ve teknoloji üretmek değil, aynı zamanda toplumun refahına, çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sunmak olduğuna dikkati çeken Yüksel, "17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında sıralamaya girerek bu vizyonumuzu somutlaştırmış olduk. Bu başarı, akademik görünürlüğümüzün yanı sıra, uluslararası düzeyde toplumsal katkı temelli görünürlüğümüzü de güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Yüksel, gelecek dönemde veri kalitesi, politika yayılımı ve bölümler arası eşgüdüme dayalı çalışmalarla bu başarıyı daha ileri taşımayı amaçladıklarını aktararak, "Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve iş birliği içinde olduğumuz tüm kurumlara teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı Pınar Elbasan Aydın da sıralamanın, yalnızca veri girişinden ibaret bir süreç olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sıralama, üniversitelerin stratejik yönetişim becerileri, sosyal etki politikaları ve sürdürülebilirlik vizyonunu bütüncül bir şekilde ele alıyor. Biruni Üniversitesi olarak bu yılki başvuruda her bir SKA için özel olarak hazırlanmış içerikler, sayısal veriler ve politika belgeleriyle sistematik bir başvuru gerçekleştirdik. Bu titiz süreç sayesinde, tüm alanlarda sıralamaya girme başarısını elde ettik."