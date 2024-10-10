BIST 100 9.130,33 puana düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 9.130,33 puana indi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,97 puan azalışla 9.130,33 puana düştü. Toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.850 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.