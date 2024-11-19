BIST 100 Endeksi %1,34 Düşüşle 9.269,85 Puan - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %1,34 Düşüşle 9.269,85 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100, günün ilk yarısında 9.269,85 puana geriledi. Bankacılık endeksi düştü.

19.11.2024 14:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 değer kaybederek 9.269,85 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,54 puan azalışla 9.269,85 puana indi. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,09 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden şiddetlenebileceği ve gerilimin farklı ülkeleri de içine alacak şekilde yayılabileceği endişesi de satış baskısını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,34 Düşüşle 9.269,85 Puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %1,34 Düşüşle 9.269,85 Puan - Son Dakika
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