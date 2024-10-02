BIST 100 Endeksi %1,55 Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 değer kaybederek 9.206,01 puana geriledi.

Dün 9.351,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,75 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.320,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,21 puan ve yüzde 1,55 azalışla 9.206,01 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.197,77, en yüksek 9.339,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,41, mali endeks yüzde 2,64, teknoloji endeksi yüzde 0,52 ve hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken, 89'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 653 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 144,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2280 liradan, avro 37,9400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 653 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,6 yükselişle 75,4 dolardan işlem görüyor.