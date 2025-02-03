BIST 100 Endeksi %1,81 Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 azalışla 9.823,52 puana geriledi.

Cuma günü, 10.004,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 86,04 puan ve 0,86 azalışla 9.918,35 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 180,86 puan azalışla 9.823,52 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.754,19, en yüksek 9.918,35 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,55, sanayi endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i değer kazanırken, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 797 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,48, bileşik getirisi de yüzde 38,63 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0240, sterlin/dolar paritesi 1,2290 ve dolar/yen paritesi 155,0 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,9790 liradan, avro 36,8470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 797 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 76,6 dolardan işlem görüyor.