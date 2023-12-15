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BIST 100 Endeksi 180,46 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 180,46 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 180,46 puan artarak 7.993,85 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.812,50, en yüksek 7.998,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 7.993,85 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2038 dolar olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi 180,46 Puan Artarak Kapandı
15.12.2023 - 18:31,  Güncelleme: 18:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 180,46 puan artarak 7.993,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,57 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 7.821,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.812,50, en yüksek 7.998,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 7.993,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,71, teknoloji endeksi yüzde 4,16, hizmetler endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 2,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 173,53 puan ve yüzde 2,04 kazançla 8.664,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2038 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2038 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,01 artışla 1 milyon 961 bin 500 liraya yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,81'den, bileşik getirisi de yüzde 37,84'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9644 lira, satışta 29,0804 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9603 lira, satışta 29,0763 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 141,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 75,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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