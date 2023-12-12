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BIST 100 Endeksi 20,41 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 20,41 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 20,41 puan artarak 7.748,85 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.661,60, en yüksek 7.790,81 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla tamamlandı. Altının ons fiyatı 1983 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 20,41 Puan Artarak Kapandı
12.12.2023 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 20,41 puan artarak 7.748,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,07 puan ve yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.727,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.661,60, en yüksek 7.790,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 7.748,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,63, değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,18 puan ve yüzde 0,33 kazançla 8.350,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1983 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1983 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 920 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,42'den, bileşik getirisi de yüzde 38,56'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9570 lira, satışta 29,0731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9193 lira, satışta 29,0352 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 145,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3 azalışla 73,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 20,41 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika
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