BIST 100 Endeksi Artışta

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 9.908,83 puana yükseldi.

Dün 9.779,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,26 puan ve yüzde 1,32 artışla 9.908,83 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.845,63, en yüksek 9.920,70 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 915 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,22, bileşik getirisi de yüzde 39,50 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 154 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,1140 liradan, avro 37,6420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 915 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 düşüşle 74,1 dolardan işlem görüyor.